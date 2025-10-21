ریٹ طے نہ ہونے پر فائرنگ،کباڑیہ شدید زخمی ہوگیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے جھاوریاں میں ریٹ طے کرنے کے دوران تلخ کلامی پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کباڑیے کو گھائل کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ اترے ہوئے بالوں کی خرید و فروخت کا کام کرنیوالے محمد سلیم کو شبیر نامی شخص نے کال کی کہ اس کے پاس 17کلو بال موجود ہیں آ کر لے جاؤ جس پر محمد سلیم موقع پر پہنچا تو بالوں کے ریٹ طے کرنے کے دوران دونوں کی تلخ کلامی ہو گئی جس پر شبیر اور اسکے ساتھی نے فائرنگ کر کے سلیم کو زخمی کر دیا،ملزمان بال اور دی گئی دو لاکھ روپے کی رقم بھی لے گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
نواحی علاقے جھاوریاں میں ریٹ طے کرنے کے دوران تلخ کلامی پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کباڑیے کو گھائل کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ اترے ہوئے بالوں کی خرید و فروخت کا کام کرنیوالے محمد سلیم کو شبیر نامی شخص نے کال کی کہ اس کے پاس 17کلو بال موجود ہیں آ کر لے جاؤ جس پر محمد سلیم موقع پر پہنچا تو بالوں کے ریٹ طے کرنے کے دوران دونوں کی تلخ کلامی ہو گئی جس پر شبیر اور اسکے ساتھی نے فائرنگ کر کے سلیم کو زخمی کر دیا،ملزمان بال اور دی گئی دو لاکھ روپے کی رقم بھی لے گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔