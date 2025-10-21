صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 98شمالی میں نہر سے سے نومولود کی نعش برآمد ، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں، بتایا جاتا ہے کہ راہگیروں نے تھانہ صدر پولیس کو اطلاع کی کہ نہر میں ایک کپڑے میں لپٹی بچے کی نعش تیر رہی ہے جس پر پولیس اور ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں ،مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی گئی ۔

