لاوارث ملنے والا بچہ والدین کے حوالے

  • سرگودھا
لاوارث ملنے والا بچہ والدین کے حوالے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی جانب سے اپنوں کو اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کو ملنے والے ایک اور لاوارث بچے کے ورثاء کی کی تلاش کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کر دیا،پولیس کو ایک لاوارث بچے کی اطلاع ملی جس پر بچے کو فوری اپنی تحویل میں لیکر اس کے ورثاء کی تلاش شروع کر دی مقامی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کے والدین کو ڈھونڈا اورتصدیق کرنے کے بعد بچے کو ورثاء کے حوالے کیا گیا ۔

