خوشاب میں نڑواڑی گارڈن کی بحالی کے حوالے سے جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت خوشاب میں نڑواڑی گارڈن کی بحالی کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ خوشاب سہیل رانجھا، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ صائمہ بشیر، ڈی ایف او اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ۔۔۔

نڑواڑی گارڈن میں بحالی کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے ۔ گھاس لگانے اور شجرکاری کا عمل جاری ہے جو تکمیل کے قریب ہے ۔ پارک کے مختلف مقامات پر بینچز رکھ دیے گئے ہیں جبکہ مقامی پھلدار درخت بھی لگا دیے گئے ہیں۔ بقیہ معمولی نوعیت کے تعمیراتی کام رواں ہفتے مکمل کر لیے جائیں گے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ نڑواڑی گارڈن کو عوامی تفریح کے لیے مکمل طور پر فعال اور سرسبز مقام بنایا جائے تاکہ شہریوں کو خوشگوار ماحول میسر آئے ۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ کمپلیکس کی تعمیر و مرمت کے کام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا کہ کمپلیکس میں لان اور دیگر تعمیراتی امور دو روز میں مکمل کر لیے جائیں گے ۔

 

