  • سرگودھا
ٹرینوں کے روٹس تبدیل کر کے عوام کے غم و غصے کوہوا دی جا رہی ہے ،عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ دنیا بھر میں ٹرین کو غریب کی سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر یہاں پر ٹرینوں کو پرائیویٹ کر کے مسافروں کو لوٹنے کے لیے دے دیا گیا ہے۔

اب پرائیویٹ مالکان کی مرضی ہے کہ وہ مسافروں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں،ٹرینوں کے روٹس تبدیل کر کے عوام کو غم و غصے کوہوا دی جا رہی ہے ،بالخصوص سرگودھا اور اطراف کے اضلاع میں ٹرین سروس لگ بھگ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے جو کہ باعث تشویش ہے ۔ 

 

