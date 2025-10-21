پاک،سعودیہ دفاعی معاہدہ کا قیام ایک قابلِ فخر اور قابلِ تحسین:علما کرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، ناظم اعلی مولانا عبدلرشید حجازی، ایڈیشنل ناظم اعلی مرکزیہ پاکستان سید سبطین شاہ نقوی، حافظ سلمان اعظم،رانا محمد شفیق پسروری، مولانا محمد یاسین حیدر، قاری عبدالمنان راسخ،مولانا محمد سیف اﷲ خالد ملتانی، حافظ عبدالماجد سلفی،مولانا محمد یعقوب۔۔۔
مولانا مظہر الاسلام، حافظ محمد کاشف اور دیگر نے سرگودھا کے چک 23 الف جنوبی میں 45 ویں سالانہ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاک،سعودیہ دفاعی معاہدہ کا قیام ایک قابلِ فخر اور قابلِ تحسین قدم ہے ۔
اسی طرح غزہ میں جنگ بندی اور نہتے فلسطینیوں کی خونریزی رکوانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔