بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نجی گرلز کالج کے سائیکالوجی ڈیپارٹمنٹ کے زیراہتمام بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کالج کی طالبات کے علاوہ فیکلٹی ممبران اور طالبات کی ماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
قطر انٹرنیشنل ہسپتال کے ہیڈآف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد الیاس خان مہمان خصوصی جبکہ ہیڈآف سائیکالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹرنجمہ اقبال ملک مہمان اعزاز تھیں۔ ڈاکٹر محمد الیاس خان نے خواتین میں بڑھتی ہوئی کینسر کی شرح، ابتدائی علامات، بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت پر روشنی ڈالی اورکینسر کے ضمن میں اپنی اب تک کاوشوں سے شرکاء کو آگاہ کیا۔