جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی کاجائزہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عملدرآمد اور ایک ہفتے کی پیشرفت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ کمشنر کی ہدایت پر ڈیری روڈ سے 14 دودھ کے نمونے لیے گئے جن میں سے سات سیمپل فیل پائے گئے ۔ متعلقہ افراد کو بھاری جرمانے اور وار ننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کمشنر نے محکمہ جنگلات اور پی ایچ اے کو ہدایت کی کہ وہ مشترکہ طور پر شہر میں شجرکاری کی رفتار تیز کریں۔ سیکرٹری آر ٹی اے نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں 13 مختلف مقامات پر الیکٹرک بسوں کے اسٹاپ تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا اسٹاپ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے قائم کیا جا رہا ہے ۔
کمشنر سرگودہا نے الیکٹرک بسوں کو نقصان پہنچانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری آر ٹی اے کو ہدایت کی کہ وہ ذمہ داران کا تعین کر کے فوری کارروائی کریں ۔ ایکسین ہائی وے نے بتایا کہ سٹی بیوٹیفکیشن پلان کے تحت کچہری بازار، سٹی روڈ پر کام کا ورک آڈر جاری کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کی مختلف سڑکوں پر پیچ ورک بھی کیا جا رہا ہے ۔ ایم ڈی واسا نے اجلاس کو بتایا کہ شہر کے ڈسپوزل اسٹیشنز و لائینز کی ڈی سیلٹنگ اور بحالی کا کام جاری ہے ، مویشیوں کے انخلاء و آپریشن کی تفصیلات بارے بتایا گیا گیا کہ شہر میں 216 باڑوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 67 کو ختم کر دیا گیا ہے جبکہ باقی کے خاتمے کے لیے پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے ۔ اب تک 2765 جانور شہر سے باہر منتقل کیے جا چکے ہیں، 6 لاکھ 55 ہزار روپے جرمانے اور 13 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں۔