ناقص سیوریج ،پھر گڑھا پڑگیا،مشن سکول روڈ ٹریفک کیلئے بند

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مشن سکول روڈ پر ناقص سیوریج کے باعث دو بارہ گڑھا پڑنے سے سڑک کو ایک بار پھر ہر قسم کی آمدروفت کے لئے بند کر دیا گیا جہاں مرمت کا کام جاری ہے ۔ذرائع کے مطابق ناقص سیوریج پائپ کے باعث مشن روڈ پر مرمت والی جگہ پر ایک بار پھر بڑا گڑھا پڑنے پر اس سڑک کو ہر قسم کی آمدروفت کے لئے بند کر دیا گیا۔۔۔ جہاں مرمت کا کام جاری ہے ، یاد رہے کہ چند ماہ قبل اسی روڈ پر گڑھا پڑنے سے گرنے والی شہری کی نعش اگلے روز نوری گیٹ کے قریب گڑ سے ملی تھی جس کے بعد سے اس روڈ پر گڑھے پڑنے کے واقعا ت معمول بنتے جا رہے ہیں،اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لے کر ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

