بینظیر انکم سپورٹ کی رقم دلانے کے بہانے خاتون سے زیادتی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقہ 7جنوبی میں دو اوباشوں نے محنت کش خاتون کو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے دلوانے کا جھانسہ دے کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی راجہ اسلم کالونی کی رہائشی مسماۃ(ن) کو محمد احمد اور وسیم نامی اشخاص بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے دلوانے کا جھانسہ دے کر اپنے ڈیرہ پر لے گئے جہاں ملزمان نے زبردستی اسے بار ی باری زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،اور فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
