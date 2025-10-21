صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل فون پر آن لائن جواء کروانے والا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کاروائی کے ۔۔دوران استقلال آباد کے علاقہ سے جواء کھیلنے میں مصروف جواری رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا

گرفتار ملزم کا نام حیدر بتایا جاتا ہے کے قبضہ سے داؤ پر لگی رقم اور موبائل فون بھی برآمد کر لئے گئے گرفتار ملزم بذریعہ موبائل فون آن لائن جواء کرواتا تھاجس کے خلاف قمار بازی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر مزید تفتیش کی جا رہی ہے ،جبکہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے فیکٹری ایریا پولیس کو شاباش دی ہے ۔ 

 

