کلورکوٹ میں چینی اور ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر نے لگیں

  • سرگودھا
کلورکوٹ میں چینی اور ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر نے لگیں

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )کلورکوٹ میں چینی اور ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر نے لگیں ، ٹماٹر کا سرکاری ریٹ160روپے کلو اور فروخت400روپے میں 179، روپے سرکاری ریٹ پر ملنے والی چینی280روپے میں فروخت کی جارہی ہے ، چیک اینڈ بیلنس کا موثر نظام نہ ہونے سے سبزی فروشوں اور دکانداروں کی موجیں ہیں جبکہ بیچارہ غریب گاہک مہنگے ٹماٹر اور چینی کے بڑھے ہوئے نرخوں سے پریشان ہے ۔

