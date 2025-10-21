بھاگٹانوالہ:2موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں،پولیس خاموش تماشائی
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)علاقہ بھر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تاحال نہ رک سکا،نامعلوم چوروں نے دو شہریوں کو موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا،ظہیر عباس کا 50 ہزار روپے مالیت کا موٹر سائیکل جبکہ رفاقت حیات کا 60 ہزار روپے مالیت کا موٹر سائیکل نامعلوم چور چرا کر فرار ہوگئے ۔شہریوں کے مطابق آئے روز چوری کی درجنوں وارداتوں کے باوجود مقامی پولیس کی خاموشی تشویش کا باعث بن گئی ہے ۔
