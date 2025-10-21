صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور بار کاپنجاب بار کونسل کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان

  • سرگودھا
شاہ پور بار کاپنجاب بار کونسل کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور بار ایسوسی ایشن نے پنجاب بار کونسل کے امیدوار سرگودھا بخاری گروپ کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان کردیا ، انکے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا اس تقریب سے سابق صدر بار سید شاہدایڈووکیٹ نے کہا میں شاہ پور بار کی جانب سے یقین دلاتا ھوں کہ ھم اپنی بار سے واضح اکثریت سے خرم اقبال بسراء کوجتوائیں گے ۔ امیدواربرائے پنجاب بار خرم اقبال بسراء نے وکلاء سے اپنے خطاب میں کہاکہ میں کسی بھی دنیاوی طاقت کے پریشر میں آئے بغیر کام کرونگا اور آپکو کھبی مجھ سے مایوسی نہیں ھوگی ۔

شاہ پور بار ایسوسی ایشن نے پنجاب بار کونسل کے امیدوار سرگودھا بخاری گروپ کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان کردیا ، انکے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا اس تقریب سے سابق صدر بار سید شاہدایڈووکیٹ نے کہا میں شاہ پور بار کی جانب سے یقین دلاتا ھوں کہ ھم اپنی بار سے واضح اکثریت سے خرم اقبال بسراء کوجتوائیں گے ۔ امیدواربرائے پنجاب بار خرم اقبال بسراء نے وکلاء سے اپنے خطاب میں کہاکہ میں کسی بھی دنیاوی طاقت کے پریشر میں آئے بغیر کام کرونگا اور آپکو کھبی مجھ سے مایوسی نہیں ھوگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دوسال میں300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز

اپنی چھت ،اپنا گھر پروگرام سکروٹنی تیز کرنے کی ہدایت

ایل ڈی اے :تجاوزات کیخلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کرنیکا فیصلہ

درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بچوں کا تحفظ، ترمیمی بل منظور

لیسکو میں دو خواتین افسروں کی ترقی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس