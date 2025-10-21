شاہ پور بار کاپنجاب بار کونسل کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور بار ایسوسی ایشن نے پنجاب بار کونسل کے امیدوار سرگودھا بخاری گروپ کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان کردیا ، انکے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا اس تقریب سے سابق صدر بار سید شاہدایڈووکیٹ نے کہا میں شاہ پور بار کی جانب سے یقین دلاتا ھوں کہ ھم اپنی بار سے واضح اکثریت سے خرم اقبال بسراء کوجتوائیں گے ۔ امیدواربرائے پنجاب بار خرم اقبال بسراء نے وکلاء سے اپنے خطاب میں کہاکہ میں کسی بھی دنیاوی طاقت کے پریشر میں آئے بغیر کام کرونگا اور آپکو کھبی مجھ سے مایوسی نہیں ھوگی ۔
شاہ پور بار ایسوسی ایشن نے پنجاب بار کونسل کے امیدوار سرگودھا بخاری گروپ کے امیدوار خرم اقبال بسراء کی حمایت کا اعلان کردیا ، انکے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا اس تقریب سے سابق صدر بار سید شاہدایڈووکیٹ نے کہا میں شاہ پور بار کی جانب سے یقین دلاتا ھوں کہ ھم اپنی بار سے واضح اکثریت سے خرم اقبال بسراء کوجتوائیں گے ۔ امیدواربرائے پنجاب بار خرم اقبال بسراء نے وکلاء سے اپنے خطاب میں کہاکہ میں کسی بھی دنیاوی طاقت کے پریشر میں آئے بغیر کام کرونگا اور آپکو کھبی مجھ سے مایوسی نہیں ھوگی ۔