بھیرہ میں قبضہ مافیا کا راج اور تجاوزات ،کارروائی نہ ہونے پر شہری پریشان

  • سرگودھا
بھیرہ میں قبضہ مافیا کا راج اور تجاوزات ،کارروائی نہ ہونے پر شہری پریشان

بھیرہ(نامہ نگار )شہر میں قبضہ مافیا کا راج اور ز تجاوزات کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں عوام کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں قائم تجاوزات نے انتظامیہ کی رٹ کو چیلنج کر رکھا ہے اور قبضہ مافیا نے بازاروں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پختہ تعمیرات کر کے شہریوں کی آمد و رفت کو شدید متاثر کر رکھا ہے ۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایات کے باوجود متعلقہ عملہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر رہا پھلروان روڈ چوک دروازہ چکوالا مین بازار اور دیگر اہم مقامات پر دکانداروں نے سرکاری جگہوں پر پختہ چھپر، شیڈ اور ریمپ بنا رکھے ہیں ریڑھیوں کی بھرمار کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے ۔

