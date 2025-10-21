حکومت تعلیم کے فروغ کیلئے کوشاں ہے ، عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر(نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) حکومت تعلیم کے فروغ کیلئے کوشاں ہے ، سکولوں میں جدید ترین طریقہ ہائے تدریس متعارف کرائے جا رہے ہیں ، جس کیلئے پنجاب کے لیب ماڈل سکولوں کو ترجیح دی گئی ہے یہ بات پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن نے گورنمنٹ لیب ماڈل ہائر سیکنڈری سکول کے دورے کے دوران کہی ،پارلیمانی سیکرٹری نے کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء سے سوالات پوچھے ، انہوں نے کہا کہ سکولوں میں طلباء کو نصاب کیساتھ ساتھ غیر تدریسی سرگرمیوں کی طرف بھی راغب کیا جائے ، طلبا ء میں تقاریر ، سپورٹس کا شوق اجاگر کیا جائے ۔
