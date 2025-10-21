صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ویٹ کمیٹی کا اجلاس ،زیادہ گندم کاشت کرنے کا جائز ہ

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ لیول ویٹ کمیٹی کا خصوصی اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت منعقد ہواجس میں ضلع بھر میں گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا،اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع)سید کاظم حسین شاہ،محکمہ زراعت کے افسران۔۔۔

کھاد و پیسٹی سائیڈز ڈیلرز سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی، اس موقع پر ضلعی محکمہ زراعت کے افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال ضلع بھکر میں 4 لاکھ 45 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں گندم کاشت کے مقررہ اہداف کی سو فیصد تکمیل ہر صورت میں یقینی بنائی جائے ، اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر قائم کمیٹیاں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرنے کی ترغیب فراہم کریں تاکہ وہ حکومتِ پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ 

 

