فاروقہ:بلدیاتی انتخابات کا اعلان، امیدواروں کی بھرمار

  • سرگودھا
فاروقہ (نمائندہ دنیا)لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے کے بعد فاروقہ میں سیاسی سرگرمیوں میں غیرمعمولی تیزی آ گئی ہے ۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً فیس بک پر درجنوں امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ۔سنجیدہ امیدواروں میں رانا عمران افتخار، ملک سہیل عباس، عدنان تحسین، یاسر ندیم، عثمان شاہ، صوفی نصراﷲ اور اقبال خان بلوچ شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق بیشتر امیدوار محض سستی شہرت کے حصول کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں اور ان میں سے اکثر عملی طور پر انتخابی میدان میں نہیں اتریں گے ۔

 

