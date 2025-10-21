وزیر اعلٰی پنجاب کے منصوبے عوام کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے ،حافظ ضیاء الرحمن
بھلوال(نمائندہ دنیا )مسلم لیگی رہنما حافظ ضیاء الرحمن نے کہا کہ بھلوال کے لیے وزیر اعلٰی مریم نواز کے جاری منصوبے یہاں کے عوام کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے بھلوال ستھرا پنجاب اور اسی طرح سیف سٹی پروجیکٹ اچھے منصوبے ہیں مگر میری وزیراعلی پنجاب سے گزارش ہے کہ وہ ہیلمٹ نہ پہننے پر جو موٹر سائیکل سواروں کو دو دو ہزار روپے جرمانے ہو رہے ہیں اس میں کمی کی جائے تاکہ لوگ اس منصوبے سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں ،مجھے امید ہے کہ وزیراعلیٰ نوٹس لیں گی اور حالیہ جرمانوں میں کمی لائیں گی ۔
