ملک کی معیشت تشویشناک، صنعت کاروں کو حوصلہ دیا جائے :میاں برخوردار
فاروقہ (نمائندہ دنیا)سابق ناظم یونین کونسل ڈیرہ جاڑا میاں برخوردار کلیار اور نائب ناظم اکرم جاڑا نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے ۔
صنعتکار فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہیں جبکہ غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ سمیٹ کر بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔انھوں نے کہا کہ حکومت کی معیشت کی بہتری کے دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ۔ تاہم ایسے صنعتکار جو مشکل حالات کے باوجود نئی صنعتیں قائم کر رہے ہیں، وہ خراجِ تحسین کے مستحق ہیں۔میاں برخوردار کلیار نے مطالبہ کیا کہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے نئی صنعتوں کو کم از کم پانچ سال کے لیے ٹیکس فری قرار دیا جائے۔تاکہ سرمایہ کاری میں اضافہ اور ملکی معیشت میں بہتری ممکن ہو سکے۔