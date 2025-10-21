جوہرآباد ریلوے سٹیشن ویران، نیازی ایکسپریس سٹاپ بحال کر نیکا مطالبہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب کے صدر مقام جوہرآباد کا ریلوے اسٹیشن غیر فعال ہو کر رہ گیا ہے ۔ یہاں صرف کانٹا تبدیل کرنے کی سرگرمی رہ گئی ہے جبکہ نیازی ایکسپریس بھی بغیر رکے گزر جاتی ہے ۔ماضی میں اس ٹریک پر دو ٹرینیں باقاعدہ چلتی تھیں جو منافع بخش ہونے کے باوجود بند کر دی گئیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ریلوے سروس بند ہونے سے شہری نجی ٹرانسپورٹ کے رحم و کرم پر ہیں۔سماجی حلقوں نے ریلوے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نیازی ایکسپریس کا جوہرآباد اسٹاپ بحال کیا جائے اور کندیاں تا سرگودھا ریل کار سروس بھی دوبارہ شروع کی جائے ۔
