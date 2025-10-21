ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، عوام پریشان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت کی غفلت اور دواساز کمپنیوں کی من مانیوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے ۔ جان بچانے والی ادویات سمیت عام بخار، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی دواؤں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کی خاموشی باعث تشویش ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی اور استحکام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔
محکمہ صحت کی غفلت اور دواساز کمپنیوں کی من مانیوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے ۔ جان بچانے والی ادویات سمیت عام بخار، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی دواؤں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کی خاموشی باعث تشویش ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی اور استحکام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔