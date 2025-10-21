صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر بھکر کے بنیادی مرکز صحت کچی شہانی، پرائمری سکول کھچی خورد کے دورے

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر بھکر کے بنیادی مرکز صحت کچی شہانی، پرائمری سکول کھچی خورد کے دورے

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان نے بنیادی مرکز صحت کچی شہانی کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرکز میں دستیاب طبی سہولیات، عملے کی حاضری اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی ادویات۔ خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر بھکر نے گورنمنٹ پرائمری سکول کھچی خورد کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے تعلیمی سرگرمیوں، طلبہ کی حاضری، تدریسی معیار اور سکول کے انتظامی امور کا معائنہ کیا۔انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے اساتذہ اپنے فرائض احسن انداز میں انجام دیں تاکہ طلبہ کی تعلیمی استعداد میں مزید بہتری لائی جا سکے ۔

انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے اساتذہ اپنے فرائض احسن انداز میں انجام دیں تاکہ طلبہ کی تعلیمی استعداد میں مزید بہتری لائی جا سکے ۔

 

