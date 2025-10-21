صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا میں دودھ او ردہی کی مہنگے داموں فروخت ،شہری پریشان

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا میں دودھ او ردہی کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے ۔انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ ریٹ کے برعکس مڈھ رانجھا او ر گردونواح میں دودھ فروشوں نے من مرضی کے ریٹ مقرر کررکھے ہیں۔دودھ 200روپے اور دہی220روپے فی کلو تک فروخت کررہے ہیں، ریٹ خالص دودھ سے بھی زائد وصول کرکے شہریوں کو پانی ملا ددوھ فراہم کیا جارہا ہے جو علاقہ مکین پانی ملا دودھ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ احکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

