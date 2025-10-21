صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم ملکی خوراک اور کسانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے ، ملک آصف بھا

  • سرگودھا
گندم ملکی خوراک اور کسانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے ، ملک آصف بھا

خوشاب (نمائندہ دُنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن و سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا نے کہا ہے کہ گندم نہ صرف عوام کی بنیادی خوراک ہے بلکہ کسانوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ کاشتکار منفی پراپیگنڈے کا حصہ بننے کے بجائے حکومت کی \"زیادہ گندم اگاؤ\" پالیسی کو کامیاب بنائیں۔انہوں نے بتایا کہ حکومت نے بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق گندم 3500 روپے فی من خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ، جبکہ بین الصوبائی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ملک آصف بھا کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت کسی بھی طبقے کی حق تلفی کا تصور نہیں رکھتی۔حکومت کی تمام توانائیاں عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی پر مرکوز ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس