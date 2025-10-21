گندم ملکی خوراک اور کسانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے ، ملک آصف بھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن و سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا نے کہا ہے کہ گندم نہ صرف عوام کی بنیادی خوراک ہے بلکہ کسانوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ کاشتکار منفی پراپیگنڈے کا حصہ بننے کے بجائے حکومت کی \"زیادہ گندم اگاؤ\" پالیسی کو کامیاب بنائیں۔انہوں نے بتایا کہ حکومت نے بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق گندم 3500 روپے فی من خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ، جبکہ بین الصوبائی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ملک آصف بھا کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت کسی بھی طبقے کی حق تلفی کا تصور نہیں رکھتی۔حکومت کی تمام توانائیاں عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی پر مرکوز ہیں۔