عالمی یوم شماریات کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ملک بھر کی طرح میانوالی میں عالمی یوم شماریات کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔
واک کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون نے کی۔ واک ڈی سی آفس کمپلیکس سے شروع ہو کر جہاز چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں ضلعی آفیسر شماریات ڈاکٹر شفیق الرحمن خان نیازی، ضلعی کوآرڈنیٹر محکمہ شماریات میانوالی محمد سلیم ارائیں، ڈاکٹر حسن خالد صدیقی، ڈسٹرکٹ منیجر اربن یونٹ، پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان اور محکمہ شماریات کے عملہ نے شرکت کی۔