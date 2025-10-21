4رکنی موٹر سائیکل، مویشی چور، ہاؤس رابری گینگ گرفتار
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ پپلاں پولیس نے 4 رکنی موٹر سائیکل، مویشی، ہاؤس رابری گینگ گرفتار، 6 لاکھ 18 ہزار روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا، پولیس نے دن رات محنت کرکے 4 رکنی موٹر سائیکل، مویشی و ہاؤس رابری نومی گینگ کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا۔
گرفتار گینگ میں شامل سرغنہ محمد نعمان ولد محمد رمضان سکنہ پپلاں، فرحان علی ولد علی احمد سکنہ گارڈن کالونی پپلاں، ابراہیم ولد عبدالحق سکنہ پپلاں،عالمگیر ولد علم دین سکنہ موسیٰ والی تھے ۔ دوران تفتیش گرفتار ملزمان کے انکشاف پر چوری شدہ 4 موٹر سائیکل، بکرے دیگر مال مسروقہ کی مالیتی رقم 6 لاکھ 18 ہزار روپے برآمد کیے ۔ ملزمان سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔