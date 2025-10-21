صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں سیاسی ہلچل

  سرگودھا
بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں سیاسی ہلچل

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں بھی سیاسی ہلچل شروع ۔ شاہ پور کی ایک وارڈ میں قطبی برادری نے نوجوان ڈویژنل نائب صدر مسلم لیگ ن سرگودھا ملک تیمور سلطان قطبی ٹوانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ، برادری نے متفقہ طور پر ملک تیمور سلطان کے حق میں دعائے خیر دے دی ۔ تقریب میں سابق کونسلر ملک اکبر قطبی ملک محمد وارث قطبی ۔عبدالرحمن قطبی ۔ملک وسیم کھوکھر ۔ سمیت متعد افراد نے حمایت کا اعلان کیا۔

بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں بھی سیاسی ہلچل شروع ۔ شاہ پور کی ایک وارڈ میں قطبی برادری نے نوجوان ڈویژنل نائب صدر مسلم لیگ ن سرگودھا ملک تیمور سلطان قطبی ٹوانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ، برادری نے متفقہ طور پر ملک تیمور سلطان کے حق میں دعائے خیر دے دی ۔ تقریب میں سابق کونسلر ملک اکبر قطبی ملک محمد وارث قطبی ۔عبدالرحمن قطبی ۔ملک وسیم کھوکھر ۔ سمیت متعد افراد نے حمایت کا اعلان کیا۔

 

