بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں سیاسی ہلچل
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں بھی سیاسی ہلچل شروع ۔ شاہ پور کی ایک وارڈ میں قطبی برادری نے نوجوان ڈویژنل نائب صدر مسلم لیگ ن سرگودھا ملک تیمور سلطان قطبی ٹوانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ، برادری نے متفقہ طور پر ملک تیمور سلطان کے حق میں دعائے خیر دے دی ۔ تقریب میں سابق کونسلر ملک اکبر قطبی ملک محمد وارث قطبی ۔عبدالرحمن قطبی ۔ملک وسیم کھوکھر ۔ سمیت متعد افراد نے حمایت کا اعلان کیا۔
بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شاہ پورصدر میں بھی سیاسی ہلچل شروع ۔ شاہ پور کی ایک وارڈ میں قطبی برادری نے نوجوان ڈویژنل نائب صدر مسلم لیگ ن سرگودھا ملک تیمور سلطان قطبی ٹوانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ، برادری نے متفقہ طور پر ملک تیمور سلطان کے حق میں دعائے خیر دے دی ۔ تقریب میں سابق کونسلر ملک اکبر قطبی ملک محمد وارث قطبی ۔عبدالرحمن قطبی ۔ملک وسیم کھوکھر ۔ سمیت متعد افراد نے حمایت کا اعلان کیا۔