خوشاب میں آوارہ کتوں کے حملے ، دو کمسن بچے شدید زخمی

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب کے علاقے تھل میں آوارہ کتوں کے حملوں کے دو واقعات پیش آئے جن میں دو کمسن بچے شدید زخمی ہوگئے ۔پہلا واقعہ نورپور کے محلہ مدینہ ٹاؤن واپڈا آفس کے قریب پیش آیا جہاں خونخوار کتے نے ایک بچی کو کاٹ کر زخمی کردیا۔

بچی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کے کان کی سرجری کی جا رہی ہے ۔دوسرا واقعہ محلہ مہاجرین میں پیش آیا جہاں کتوں نے رانا جاوید بنگش کے کمسن بیٹے پر حملہ کر کے اس کے ہونٹ نوچ لیے ، جسے سرجری کے لیے لاہور منتقل کیا گیا۔عوامی و سماجی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے ایم سی نورپور کی غفلت قرار دیا اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔

 

