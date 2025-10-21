فاروقہ:مین روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک جام معمول بن گیا
فاروقہ (نمائندہ دنیا)فاروقہ مین روڈ پر ناجائز تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق دکانداروں اور ہوٹل مالکان نے سڑک کے کناروں پر پختہ تھڑے ، کچن اور تعمیرات قائم کر رکھی ہیں جس سے گاڑیوں کی آمدورفت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں ٹریفک جام کے باعث ایمبولینسیں بھی گھنٹوں پھنسی رہتی ہیں جس سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔
میتوں کو قبرستان اور مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے ۔شہری حلقوں نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صوبے بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے دعوے فاروقہ میں عملی صورت اختیار نہیں کر سکے ۔ ان کے مطابق پنجاب کے دیگر شہروں میں تجاوزات کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئیں، مگر فاروقہ میں صورتحال بدستور جوں کی توں ہے جو انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔