ڈپٹی کمشنر میانوالی کی زیر صدارت ضلعی انسدادسموگ کمیٹی کا اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت ضلعی انسدادسموگ کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال، اسسٹنٹ ڈائر یکٹر تحفظ ما حو لیات رحمت اللہ خان، اسسٹنٹ ڈائر یکٹر زراعت توسیع رضوان حسن، ٹریفک وارڈن ظہیر اللہ خان اور انسٹرکٹر سول ڈیفنس بلال فاروق نے شرکت کی۔
اجلاس میں اے ڈی سی تحفظ ماحو لیات نے ڈپٹی کمشنر کو سموگ سے بچا ؤ کے سلسلہ میں کیئے جانے والے اقدامات، اینٹی سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کی جا نیوالی کاروائیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہو ئے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے سموگ پر قابو پا نے کیلئے حکو متی احکا مات پر عملدرآمد کویقینی بنائیں۔ انہوں نے اے ڈی تحفظ ماحو لیات کو ہدایت کی کہ ضلع بھر کے بھٹوں، فیکٹریوں کی باقاعدگی سے انسپکشن کی جا ئے ، فیکٹریوں میں ماحو لیاتی آلو دگی سے بچا ؤ کے سسٹم جبکہ بھٹوں پر زگ زِیگ ٹیکنا لو جی پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا ئے ۔ انہوں نے اے ڈی زراعت کو ہدایت کی کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگا نے کے واقعات کا سختی سے نو ٹس لیا جا ئے اور متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔