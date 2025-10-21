شراب فروش گرفتار،2زیر حراست ملزموں کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد،مقدمات درج
میانوالی،کندیاں(نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)تھانہ صدر پولیس نے ، شراب فروش گرفتار کر کے 20 لٹر شراب برآمد کر لی ، اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے۔۔۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر نے مخبر کی اطلاع پر شراب فروش محمد فرحان سے 20 لیٹر شراب برآمد کی، ایک اور کاروائی میں اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم نعمت سے دوران تفتیش انکشاف پر پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ تھانہ مکڑوال پولیس نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار اشتہاری شیراز خان سے دوران تفتیش انکشاف پر پسٹل 30 بور برآمد کیا ،الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔