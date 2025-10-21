صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شراب فروش گرفتار،2زیر حراست ملزموں کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد،مقدمات درج

  • سرگودھا
شراب فروش گرفتار،2زیر حراست ملزموں کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد،مقدمات درج

میانوالی،کندیاں(نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)تھانہ صدر پولیس نے ، شراب فروش گرفتار کر کے 20 لٹر شراب برآمد کر لی ، اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر نے مخبر کی اطلاع پر شراب فروش محمد فرحان سے 20 لیٹر شراب برآمد کی، ایک اور کاروائی میں اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم نعمت سے دوران تفتیش انکشاف پر پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ تھانہ مکڑوال پولیس نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار اشتہاری شیراز خان سے دوران تفتیش انکشاف پر پسٹل 30 بور برآمد کیا ،الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارڈیالوجی ٹاور منصوبہ گوندلانوالہ منتقل کرنے کی تیاری

بوٹی مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات جاری ہیں : کمشنر گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا شہر کے مختلف علاقوں اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ

سیالکوٹ 4:ارب 85 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہو نگے

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں

ڈی پی او کی جانب سے بیمار اہلکاروں میں امدادی چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس