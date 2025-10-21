کوچ کی ٹکر،حاملہ خاتون جاں بحق ،2افراد شدید زخمی
میانوالی، کندیاں (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ایم ایم روڈ پر ہرنولی موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ میں حاملہ خاتون جاں بحق دو افراد شدید زخمی ہو گئے ، معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتار کوسٹر بریک فیل ہونے کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے ایک عورت کو ٹکر مار کر بے قابو ہو گئی اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے موٹر سائیکل کار اور آئل ٹینکر سے جا ٹکرائی ،حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے بعد ازاں حاملہ زخمی خاتون شائستہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئی، اطلاع پر ریسکیو 1122 پپلاں نے زخمیوں اور نعش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوسپٹل پپلاں پہنچا دیا ،پولیس موقعہ پر پہنچ گئی اور حادثے کی رپورٹ مرتب کی ۔
