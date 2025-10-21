صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوچ کی ٹکر،حاملہ خاتون جاں بحق ،2افراد شدید زخمی

  • سرگودھا
کوچ کی ٹکر،حاملہ خاتون جاں بحق ،2افراد شدید زخمی

میانوالی، کندیاں (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ایم ایم روڈ پر ہرنولی موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ میں حاملہ خاتون جاں بحق دو افراد شدید زخمی ہو گئے ، معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتار کوسٹر بریک فیل ہونے کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے ایک عورت کو ٹکر مار کر بے قابو ہو گئی اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے موٹر سائیکل کار اور آئل ٹینکر سے جا ٹکرائی ،حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے بعد ازاں حاملہ زخمی خاتون شائستہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئی، اطلاع پر ریسکیو 1122 پپلاں نے زخمیوں اور نعش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوسپٹل پپلاں پہنچا دیا ،پولیس موقعہ پر پہنچ گئی اور حادثے کی رپورٹ مرتب کی ۔

ایم ایم روڈ پر ہرنولی موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ میں حاملہ خاتون جاں بحق دو افراد شدید زخمی ہو گئے ، معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتار کوسٹر بریک فیل ہونے کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے ایک عورت کو ٹکر مار کر بے قابو ہو گئی اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے موٹر سائیکل کار اور آئل ٹینکر سے جا ٹکرائی ،حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے بعد ازاں حاملہ زخمی خاتون شائستہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئی، اطلاع پر ریسکیو 1122 پپلاں نے زخمیوں اور نعش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوسپٹل پپلاں پہنچا دیا ،پولیس موقعہ پر پہنچ گئی اور حادثے کی رپورٹ مرتب کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹی چوک فلا ئی اوور مقررہ مدت میں مکمل کیاجا ئے ، رندھاوا

ایٹین کے زیر اہتمام پنک ٹوبر لیڈیز گالف ٹورنامنٹ کا انعقاد

سی ڈی اے کی ٹینس کورٹس کی اپ لفٹنگ کیلئے بھرپور معاونت کی یقین دہانی

کنٹرولر امتحانات راولپنڈی بورڈ کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

گرانفروشوں سے کوئی رعایت نہ کی جا ئے ،ڈی سی مری

راولپنڈی شہر کی بیو ٹیفکیشن کیلئے عملی اقدامات جا ری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس