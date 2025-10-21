سیمینار نرسنگ کالج بھکر میں ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ بھکر کے زیر اہتمام ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور اس کے تدارک کے حوالہ سے آگاہی سیمینار نرسنگ کالج بھکر میں منعقد ہوا۔
سیمینار کا مقصد عوام میں ڈینگی کی روک تھام کے موثر اقدامات، بروقت تشخیص اور حفاظتی تدابیر کے متعلق شعوراجاگر کرنا اورکمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینا تھا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر محمد اشرف تھیجبکہ سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احسان اﷲ خان،پرنسپل نرسنگ کالج،نرسز اور محکمہ صحت کے دیگر افسران و اہلکار بھی شریک ہوئے ۔سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے ڈینگی سے بچاؤ،علامات،بروقت علاج اورصفائی کے انتظامات میں عوامی تعاون کی اہمیت کے حوالہ سے تفصیلی آگاہ کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ضلعی محکمہ صحت کیجانب سیآگاہی مہمات اور انسداد ڈینگی اقدامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی سطح پر آگاہی اور بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے ۔انہوں نے تمام ٹیموں کی مشترکہ کاوشوں اور فیلڈز میں مصروف عمل سٹاف کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے فیلڈ ورک میں مزید بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔