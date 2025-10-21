آئیوڈین کی کمی سے ہونیوالی بیماریوں سے بچاؤکے عالمی دن پر آگاہی سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیوٹریشن انٹر نیشنل پاکستان اور ڈیپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی یونیورسٹی آف سرگودھاکے باہمی اشتراک سے آئیوڈین کی کمی سے ہونے والی بیماریوں سے بچاؤکے عالمی دن کے موقع پر ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیاگیا۔ سیمینار کا مقصد معاشرے میں آئیوڈین کی اہمیت اس کی کمی کے نقصانات اور آئیوڈین شدہ نمک کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے عوامی شعور اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر طارق محمود جبکہ ڈاکٹرملک آصف رضا اورڈاکٹر ذرکانے صدارت کی۔ چیئرمین ڈیپارٹمنٹ سوشیالوجی اور کرمنالوجی ڈاکٹر شاہد نے شرکت کی۔
