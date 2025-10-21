ٹرینیں بند،سرگودھا دیگر اضلاع کے مسافر خوار ہو کررہ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وفاقی حکومت اور ریلوے حکام کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث سرگودھا سمیت ملحقہ اضلاع کے مسافر رل کر رہ گئے جبکہ سیاسی نمائندوں اور تاجر طبقے نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، تفصیل کے مطابق لالہ موسیٰ سے براستہ سرگودھا کراچی جانیوالی ملت ایکسپریس اور حویلیاں سے براستہ سرگودھا جانیوالی ہزارہ ایکسپریس کو حالیہ سیلاب کے دوران عارضی طور پر سرگودھا سے بند کیا گیا تھا۔۔۔
مگر ڈیڑھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر نے کے باوجود ٹریفک بحال نہیں ہوا، شہریوں اور مسافروں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو فائدہ پہنچانے کیلئے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے ، اس صورتحال کے باعث سرگودھا بھلوال پھلروان ملکوال منڈی بہاوالدین ڈنگہ ،چک جھمرہ چنیوٹ لالیاں ربوہ اور اسی طرح دیگر ملحقہ شہروں کے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، سرگودھا کے سیاسی اور تاجر طبقے نے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر ریلوے سے نوٹس لے کر ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فوری طور پرٹرینیں بحال نہ کی گئیں تو احتجاجی تحریک چلائیں گے ۔