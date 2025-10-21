صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

  • سرگودھا
گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ ڈی پی او نے وقوعہ کا نوٹس لے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا جس پر تھانہ جھال چکیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا

جس پر قانونی کاروائی مکمل کی جارہی ہے گرفتار ملزم عمر نے 5ماہ قبل قصبہ ماڑی کی رہائشی 15سالہ حرا کو ملازمت کیلئے اپنی بہن کے گھر لاہور بھجوایا تھاجہاں اسکی بہن فاطمہ اور بہنوئی ڈاکٹر عمر حراپر مبینہ تشدد کرتے رہے ملزمان نے مبینہ طور پراسے کرنٹ لگایا اور سر کے بال بھی کاٹ دیئے ،اس موقع پر ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ پولیس ایسے واقعات میں زیرو ٹالرینس کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ 

