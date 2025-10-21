صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں شعبہ فزکس کے زیراہتمام بیرون ملک تعلیم تعلیم کے مواقعوں اور سکالرشپس کے حصول کے موضوع پرمعلوماتی سیمینارکا انعقاد کیا۔ سیمینار کا مقصد طلبہ کو پوسٹ گریجویشن کے بیرون ملک مواقعوں اور بین الاقوامی سکالرشپس کے حصول کے عملی طریقہ کار سے آگاہ کرنا تھا۔تقریب میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 250 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ ڈاکٹرمحمد انورالحق نے بین الاقوامی تعلیم کے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور سیمینا ر کے منتظمین ڈاکٹر خالد نصیر اور ڈاکٹر سلطان محمود زنگی کی کاوشوں کو سراہا۔

