صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

  • سرگودھا
9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دفتر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا میں 9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش 2025ء میں مختلف شعبہ جات میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقدہوئی۔

تقریب کا اہتمام آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے زیر اہتمام کیا گیا جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نمایاں کارکردگی کے حامل اساتذہ، ڈائریکٹر اور انتظامی افسران کو شیلڈز سے نوازا۔

 اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عامر علی، ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال، ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکجز پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اصغر بھٹی، پرنسپل کالج آف ایگری کلچر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز رسول نورکا، ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر میاں انجم مرتضیٰ بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس