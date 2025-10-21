9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دفتر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا میں 9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش 2025ء میں مختلف شعبہ جات میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقدہوئی۔
تقریب کا اہتمام آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے زیر اہتمام کیا گیا جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نمایاں کارکردگی کے حامل اساتذہ، ڈائریکٹر اور انتظامی افسران کو شیلڈز سے نوازا۔
اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عامر علی، ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال، ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکجز پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اصغر بھٹی، پرنسپل کالج آف ایگری کلچر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز رسول نورکا، ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر میاں انجم مرتضیٰ بھی موجود تھے ۔