عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ شماریات ریجنل آفس سرگودہا کی جانب سے عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک دفتر شماریات ریجنل آفس سے شروع ہو کر قینچی موڑچوک پر اختتام پذیر ہوئی۔واک کی قیادت چیف آفیسر شماریات ڈاکٹر مظہر حسین نے کی۔
اس موقع پر ضلعی کوآرڈینیٹر شماریات محمد اشفاق، ریجنل آفس کے شماریات آفیسرز، دیگر عملہ، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مختلف محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ واک کے شرکاء نے اعداد و شمار کی اہمیت، پالیسی سازی میں ان کے کردار اور ترقیاتی منصوبہ بندی میں شفاف ڈیٹا کی افادیت کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر مظہر حسین نے کہا کہ درست اور بروقت ڈیٹا ترقیاتی اہداف کے حصول اور مؤثر فیصلہ سازی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔ عالمی شماریات کا دن ہمیں یاد د لاتا ہے کہ حقائق پر مبنی پالیسی ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ۔