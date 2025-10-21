ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا ہے کہ ڈینگی کی افزائش روکنے کے لیے فیلڈ میں جاری انسدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ محکمے بالخصوص ہیلتھ، میونسپل کارپوریشن اور واسا ٹیمیں ان ڈور اور آوٹ ڈور سرویلنس پر بھرپور توجہ دیں تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے کسی بھی امکان کو ختم کیا جا سکے۔
انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر، سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سارہ صفدر، ایم سی، واسا، تعلیم اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر حساس مقامات کی باقاعدہ چیکنگ جاری رکھی جائے اور جہاں بھی لاروا پایا جائے وہاں فوری کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اجلاس کے دوران محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے افسران نے اب تک کی انسدادی کارروائیوں اور سرویلنس رپورٹ پر بریفنگ دی۔