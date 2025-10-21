صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

  • سرگودھا
ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا ہے کہ ڈینگی کی افزائش روکنے کے لیے فیلڈ میں جاری انسدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ محکمے بالخصوص ہیلتھ، میونسپل کارپوریشن اور واسا ٹیمیں ان ڈور اور آوٹ ڈور سرویلنس پر بھرپور توجہ دیں تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے کسی بھی امکان کو ختم کیا جا سکے۔

انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر، سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سارہ صفدر، ایم سی، واسا، تعلیم اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر حساس مقامات کی باقاعدہ چیکنگ جاری رکھی جائے اور جہاں بھی لاروا پایا جائے وہاں فوری کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اجلاس کے دوران محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے افسران نے اب تک کی انسدادی کارروائیوں اور سرویلنس رپورٹ پر بریفنگ دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس