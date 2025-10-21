فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد
گاڑیاں فٹنس چیک کے بعد ہی سڑکوں پر آئیں، ناقص گاڑیوں کیخلاف کارروائی میں کوئی رعایت نہ برتی جائے ،کریک ڈاؤن کیا جائے :کمشنر، خصوصی ٹیمیں تشکیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کی آمدورفت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ، خصوصی کریک ڈاؤن کیلئے ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں، تفصیل کے مطابق کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے سموگ کے پیشِ نظر گاڑیوں کی انسپکشن اینڈ سرٹیفیکیشن اسٹیشن (VICs) کا دورہ کیا، انہوں نے گاڑیوں کی فٹنس کے جاری عمل کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کی انسپکشن کو یقینی بنایا جائے ۔ کمشنر نے کہا کہ سموگ کے تدارک کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام گاڑیاں فٹنس چیک کے بعد ہی سڑکوں پر آئیں، انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ناقص گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں کوئی رعایت نہ برتی جائے اور خصوصی کریک ڈاؤن کیا جائے اس موقع پر سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ملک محمد طاہر نے کمشنر کو گاڑیوں کی انسپکشن کے طریقہ کار اور جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فٹنس چیکنگ کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تاکہ دھوئیں کے اخراج میں کمی لا کر ماحولیاتی آلودگی کوکم کیاجاسکے ، شاہراؤں پر کاروائی کیلئے سیکرٹری ڈی آر ٹی اے ، ٹریفک ، پیٹرولنگ پولیس اور تحفظ ماحولیات کی ٹیمیں متحرک کر دی گئی ہیں ۔