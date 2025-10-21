صفائی میں غفلت پر 5 سپروائزر اور 1 اسسٹنٹ مینجر ملازمت سے فارغ ٹھیکیدار کو شوکاز جرمانہ
ستھرا پنجاب\\\" مہم کے تحت ایس ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا کمشنر نے معائنہ کیا،پانچ یونین کونسلوں کے سپروائزرز ، اسسٹنٹ منیجر مانیٹرنگ کیخلاف ایکشن،صفائی کے معیار پر سمجھوتہ نہ کرنیکا عزم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا نے شہر کا اچانک دورہ کیا اور صفائی میں غفلت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ،پانچ سپروائزر اور ایک اسسٹنٹ منیجر کو ملازمت سے فارغ کر دیا، ٹھیکیدار کو بھاری جرمانہ و شوز کاز نوٹس جاری کر دیا۔ تفصیل کے مطابق کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے پیر کے روز شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ْ’’ستھرا پنجاب‘‘مہم کے تحت ایس ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران کمشنر نے ناقص صفائی اور غفلت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پانچ یونین کونسلوں کے سپروائزرز شیخ سہیل، سمیع اﷲ ، احمد شیخ، کامران غلام اور رانا سرور کو ملازمت سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ اسی طرح اسسٹنٹ منیجر مانیٹرنگ حافظ توقیر کو بھی عہدے سے برطرف کرنے کی ہدایت کی، جبکہ متعلقہ ٹھیکیدار کو وارننگ و جرمانہ کرنے کا حکم دیا گیا۔کمشنر سرگودہا نے کہا کہ صفائی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد بھی موجود تھے ۔