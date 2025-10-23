صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ٹی ایل پی کے مزید 35کارکن گرفتار کر کے نظر بندکر دئیے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹی ایل پی کے مزید 35کارکن گرفتار کر کے نظر بند کر دیئے گئے ، ایک ہفتے کے دوران ان تک مجموعی طور پر 117 کارکنوں کو ڈسٹرکٹ جیل میں تین ایم پی او کے تحت نظر بند کیا جاچکا ہے۔۔۔

 ، تحریک لبیک قومی اسمبلی کے حلقہ 86 صوبائی اسمبلی کے حلقہ 79 کے ٹکٹ ہولڈر حاجی اﷲ داد ہرگن بھی نظر بند ہونیوالوں میں شامل ہیں،تمام کارکنان کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 30 روز کے لئے نظر بندی کے احکامات جاری کئے ، جبکہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کردی گئی ۔ 

 

