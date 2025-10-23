صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام اضلاع میں ایک ایک شہری علاقے کو ماڈل بیوٹیفکیشن ایریا کے طور پر ترقی دینے کا کام جاری

  • سرگودھا
تمام اضلاع میں ایک ایک شہری علاقے کو ماڈل بیوٹیفکیشن ایریا کے طور پر ترقی دینے کا کام جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرگودہا ڈویژن کے تمام اضلاع میں ایک ایک منتخب شہری علاقے کو ماڈل بیوٹیفکیشن ایریا کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے ۔۔۔۔

اسی طرح نئے ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام اور پہلے سے فعال ریڑھی بازاروں میں سہولیات کے اضافے اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے اقدامات پر اعلی سطحی اجلاس میں غور کیا گیااس حوالے سے حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ سطح پر مانیٹرنگ سخت کی جائے ۔ 

 

