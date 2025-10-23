نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔۔۔۔
یہ فیصلہ صوبائی کابینہ کے 29ویں اجلاس میں ہونیوالے فیصلوں کے تناظر میں کیا گیا بورڈ تین سال کے لیے تشکیل دیا گیا ہے .نوٹیفکیشن کے مطابق میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر محمود کیانی، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب، بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہوں گے ۔ دیگر اراکین میں عبدالجبار شاہین، ڈاکٹر شجاعت علی، محترمہ پروین قادر آغا، کرنل (ر) افتخارالحسن، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، سیکرٹری فنانس، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، سیکرٹری لاء اینڈ پارلیمنٹری افیئرز، ڈین نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا اور ہسپتال ڈائریکٹر شامل ہیں۔