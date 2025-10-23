صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں خون کے عطیات جمع کرنے کیلئے کیمپ ،50بوتلیں جمع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹ افیئرز اور سیف لائف تھیلیسیمیا سنٹر کے اشتراک سے خون کے عطیہ کا کیمپ لگایا گیا۔۔۔

، جس میں طلبہ نے انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت 50 سے زائد خون کی بوتلیں عطیہ کیں۔بلڈ کیمپ کا افتتاح پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر محمود الحسن سمیت مختلف فیکلٹیز کے اساتذہ، سٹاف ممبران اور طلبہ بڑی تعداد میں موجود تھے ۔پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تھیلیسیمیا جیسے امراض میں مبتلا مریضوں کی زندگی کا دارومدار خون کے عطیات پر ہوتا ہے ۔ 

 

