سٹیشنوں پر وائی فائی کی سہولت دینے کیلئے کوشاں :جی ایم ریلوے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل مینجر ریلوے پاکستان نثار گجرنے دورہ سرگودھا کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے کا 90فیصد بجٹ ملازمین کی تنخواہوں ،پنشن اور ڈیزل پر لگ جاتاہے جو دس فیصد بجٹ بچتا ہے۔۔۔
اسی سے مرمت وغیرہ کے کام کرواتے ہیں،لاہور ،کراچی اور راولپنڈی سمیت بڑے شہروں کے ریلوے اسٹیشنوں پر جدید سہولیات کی فراہمی اور تزئین وآرائش کا کام کروا رہے ہیں،کوشش ہے کہ تمام ویٹنگ رومز بہتر اور ریلوے اسٹیشنوں پر وائی فائی کی سہولت بھی میسر ہو ۔