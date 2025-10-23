صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکل ٹریننگ سنٹر فیسکو میانوالی میں واپڈا لائن آفیسر اور لائن مین ٹرینیز کو روڈ سیفٹی لیکچر

  • سرگودھا
سرکل ٹریننگ سنٹر فیسکو میانوالی میں واپڈا لائن آفیسر اور لائن مین ٹرینیز کو روڈ سیفٹی لیکچر

میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر )محفوظ پنجاب راستے آسان پروگرام کے پیش نظر آگاہی مہم جاری ہے ۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طئیب علی شاہدڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کے۔۔۔

 احکامات اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ راے محمد اجمل کی ہدایات پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے سرکل ٹریننگ سنٹر فیسکو میانوالی میں واپڈا لائن آفیسر اور لائن مین ٹرینیز کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔جس میں ہیلمٹ کی افادیت،لین ڈسپلن اور لائسنس کی اہمیت سے آگاہی دی گی۔ 

 

