گورنمنٹ پرائمری سکول سرگانی میں سولر انرجی سسٹم کا افتتاح

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تعلیمی اداروں میں جدید توانائی کے فروغ کے سلسلے میں گورنمنٹ پرائمری سکول سرگانی میں سولر انرجی سسٹم کا افتتاح کیا۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف اور۔۔۔

 دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سولر سسٹم کی تنصیب سے سکولوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی ہوگی جس سے تدریسی سرگرمیوں میں تسلسل اور تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف ماحول دوست توانائی کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے بلکہ طلبہ کو بہتر اور پُرامن تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔

 

